Eskişehir’de 29 bin 200 Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi
Olayın Detayları
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Önceki günü Yunus Timi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada birkaç paket bandrolsüz sigaranın yanı sıra 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara bulundu.
Olayla ilgili olarak C.Y. ve İ.A. isimli şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldı.
