Eskişehir’de 29 bin 200 Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de Yunus Timi'nin durdurduğu araçta yapılan aramada toplam 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara ele geçirildi; iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.