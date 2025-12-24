DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,68 0,03%
ALTIN
6.178,7 0,04%
BITCOIN
3.726.151,53 1,11%

Eskişehir’de 29 bin 200 Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de Yunus Timi'nin durdurduğu araçta yapılan aramada toplam 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara ele geçirildi; iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:49
Eskişehir’de 29 bin 200 Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir’de 29 bin 200 Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, binlerce dal bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Önceki günü Yunus Timi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada birkaç paket bandrolsüz sigaranın yanı sıra 29 bin 200 dal bandrolsüz sigara bulundu.

Olayla ilgili olarak C.Y. ve İ.A. isimli şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA BİNLERCE DAL BANDROLSÜZ...

ESKİŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA BİNLERCE DAL BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
3
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
4
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
5
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
6
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
7
Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor