Fenerbahçeli Taraftardan Sadettin Saran'a Stat Önünde Destek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası taraftarlar stadı doldurdu
Gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek olmak amacıyla sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltı sonrası alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar Saran için tezahüratlarda bulundu.
Gözaltının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri stadına gelerek durumu değerlendirirken, Saran'ın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
