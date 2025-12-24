DOLAR
Fenerbahçeli Taraftardan Sadettin Saran'a Stat Önünde Destek

Gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için taraftarlar, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı; jandarmadaki işlemler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:45
Fenerbahçeli Taraftardan Sadettin Saran'a Stat Önünde Destek

Fenerbahçeli Taraftardan Sadettin Saran'a Stat Önünde Destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası taraftarlar stadı doldurdu

Gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek olmak amacıyla sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltı sonrası alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar Saran için tezahüratlarda bulundu.

Gözaltının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri stadına gelerek durumu değerlendirirken, Saran'ın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftarlar Sadettin Saran'a destek için stat önünde toplandı

Fenerbahçeli taraftarlar Sadettin Saran'a destek için stat önünde toplandı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

