Gercüş'te tırla otomobil çarpıştı: Otomobil dorsenin altında kaldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan tırla otomobil çarpıştı; otomobil dorsenin altında kaldı, ölen ya da yaralanan yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:31
Kavşaktaki çarpışma maddi hasarla sonuçlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, öğle saatlerinde çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otomobil, dönüş yapan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı.

Feci kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

