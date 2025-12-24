Gercüş'te tırla otomobil çarpıştı: Otomobil dorsenin altında kaldı

Kavşaktaki çarpışma maddi hasarla sonuçlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kavşakta dönüş yapan bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kaza, öğle saatlerinde çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otomobil, dönüş yapan tıra çarparak tırın dorsesinin altında kaldı.

Feci kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

