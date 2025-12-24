Giorgia Meloni: 2026 Daha da Zor Olacak — Palazzo Chigi'de Uyarı

Giorgia Meloni: 2026 Daha da Zor Olacak

Palazzo Chigi'de Noel programında uyarı ve dinlenme çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Salı günü başkent Roma’daki resmi konut Palazzo Chigi'de düzenlenen Noel programında başbakanlık personeline seslendi.

Etkinlik, sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirildi. Meloni, konuşmasında ekibi, müşavirleri, sekreterleri ve direktörleri doğrudan hitap ederek duygusal bir mesaj verdi: "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz."

Başbakan, gelecek yıla ilişkin öngörüsünü de açıkça dile getirdi: "Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak."

Konuşmasının sonunda Meloni, herkesin tatilde dinlenmesini tavsiye ederek görevlerinin süreceğine vurgu yaptı: "Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor."

