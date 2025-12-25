Hatay Samandağ'da 3,6 Büyüklüğünde Deprem | AFAD: 8,6 km derinlik

Hatay Samandağ'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre sarsıntı 8,6 km derinlikte kaydedildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı saat 23.35’te kaydedildi.

Merkez üssü Samandağ olan deprem 3,6 büyüklüğünde gerçekleşti ve 8,6 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte tedirginlik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, değerlendirmelerin sürdüğünü belirtiyor.

