Karabük'te motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı

Kaza ve müdahale

Karabük’te, Balıklarkayası Kavşağında kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Batuhan K. idaresindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücünün başını kaldırıma çarptığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce yakınlardaki özel hastaneye, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından edinilen bilgiye göre, sürücünün Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında astsubay çavuş olarak görev yaptığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

