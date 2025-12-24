DOLAR
Karabük'te Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Balıklarkayası Kavşağı'nda motosikletin devrilmesi sonucu Batuhan K. ağır yaralandı; hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:28
Karabük'te Motosiklet Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Karabük'te motosiklet devrildi: sürücü ağır yaralandı

Kaza ve müdahale

Karabük’te, Balıklarkayası Kavşağında kontrolden çıkan bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Batuhan K. idaresindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücünün başını kaldırıma çarptığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce yakınlardaki özel hastaneye, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından edinilen bilgiye göre, sürücünün Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında astsubay çavuş olarak görev yaptığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

