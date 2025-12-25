Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanında yangın: 4 araç zarar gördü

Gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde bir boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Olay, saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki işletmede meydana geldi.

Dükkan içinde bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek içerideki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni inceleniyor.

