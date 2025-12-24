DOLAR
42,72 0,09%
EURO
50,43 0,03%
ALTIN
6.165,36 0,04%
BITCOIN
3.752.101,8 -0,31%

Torunoğulları: 'Başkanımız çok rahat' — Fenerbahçe'den Açıklama

Torunoğulları: 'Başkanımız çok rahat.' Saadettin Saran'ın gözaltı sürecinde Fenerbahçe yönetimi adalete güven ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:47
Torunoğulları: 'Başkanımız çok rahat' — Fenerbahçe'den Açıklama

Torunoğulları: "Başkanımız çok rahat"

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları kamuoyuna açıklama yaptı.

Soruşturma ve gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

Torunoğulları'nın açıklaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde konuşan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimize devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, taraftarlarımızın sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz" dedi.

Ali Koç ziyareti ve camianın tepkisi

Torunoğulları, eski başkan Ali Koç'un da nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu toplantısı

Yönetim Kurulu üyesi Adem Öz ise, "Buradan kulübe geçip Yönetim Kurulu toplantısı yapacağız. Görevimizin başındayız. Süreci yakından takip ediyoruz. Yarın da bir savcılık süreci olacak. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Torunoğulları: "Başkanımız çok rahat"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Torunoğulları: "Başkanımız çok rahat"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
2
İzmir Kiraz’da feci kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralı
3
Melikgazi'de Kavşakta Kaza: Otomobil Motosiklete Çarptı, 1 Ağır Yaralı
4
Esenyurt’ta Villanın Çatı Yangını Bitişik Eve Sıçradı
5
Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı
6
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı