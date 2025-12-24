Torunoğulları: 'Başkanımız çok rahat' — Fenerbahçe'den Açıklama

Torunoğulları: "Başkanımız çok rahat"

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları kamuoyuna açıklama yaptı.

Soruşturma ve gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

Torunoğulları'nın açıklaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde konuşan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimize devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, taraftarlarımızın sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz" dedi.

Ali Koç ziyareti ve camianın tepkisi

Torunoğulları, eski başkan Ali Koç'un da nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu toplantısı

Yönetim Kurulu üyesi Adem Öz ise, "Buradan kulübe geçip Yönetim Kurulu toplantısı yapacağız. Görevimizin başındayız. Süreci yakından takip ediyoruz. Yarın da bir savcılık süreci olacak. İnşallah güzel sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

