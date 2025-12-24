Hakkari'de 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis Cezası Olan Şahıs Yüksekova'da Yakalandı
JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.A. tutuklandı
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından Yüksekova ilçesinde yakalandı.
Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
