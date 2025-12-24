DOLAR
Hakkari'de 9 Yıl 4 Ay 15 Gün Hapis Cezası Olan Şahıs Yüksekova'da Yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'yı Yüksekova'da yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:48
JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda S.A. tutuklandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından Yüksekova ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

