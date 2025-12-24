DOLAR
Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı: O.O. Tutuklandı

Antakya’da başkasına ait banka kartlarıyla dolandırıcılık yapan ve 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.O. yakalandı, mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:34
Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Hatay’ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Yapılan çalışmada, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. adlı şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Vaka Özeti

Olay, Antakya ilçesinde gerçekleştirilen titiz bir yakalama operasyonu sonucu sonlandı. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

