Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı: O.O. Tutuklandı

Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Hatay’ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan aranan bir kişi yakalandı.