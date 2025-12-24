Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı: O.O. Tutuklandı

Hatay Antakya’da Banka Kartı Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı
Operasyon ve Yakalama
Hatay’ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Yapılan çalışmada, hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. adlı şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Antakya ilçesinde gerçekleştirilen titiz bir yakalama operasyonu sonucu sonlandı. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. BAŞKASINA AİT BANKA KARTI DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Vaka Özeti
