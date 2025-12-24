Hatay'da 19 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan M.F.G. Samandağ'da Yakalandı

Hatay'da 19 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Samandağ'da Yakalandı
Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu aranan şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada Samandağ ilçesinde aranan bir kişi ele geçirildi.
Operasyonda; uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve hırsızlık suçlarından toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 30 bin TL idari para cezası bulunan M.F.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HATAY’DA 19 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI