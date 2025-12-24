DOLAR
Hatay'da 19 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan M.F.G. Samandağ'da Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.F.G. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:34
Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada Samandağ ilçesinde aranan bir kişi ele geçirildi.

Operasyonda; uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve hırsızlık suçlarından toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 30 bin TL idari para cezası bulunan M.F.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

