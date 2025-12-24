Hatay'da Camekandan Cep Telefonu Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında
Kaşla göz arasında gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri, iş yerine giren hırsızın rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olay, 15 Aralık günü yaşandı. İş yerine müşteri gibi giren M.B., camekanda sergilenen cep telefonunu kaşla göz arasında alarak iş yerinden ayrıldı.
Telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntüleri değerlendiren ekipler, şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Mahkemece M.B. hakkında tutuklama kararı verildi ve zanlı cezaevine teslim edildi.
Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları, hırsızlık anının nasıl gerçekleştiğini net şekilde ortaya koydu.
