Hatay'da kaçakçılık operasyonu: Otomobilin her yerinden 73 telefon ve 400 e-sigara çıktı

İskenderun otoyol kavşağında durdurulan araçtan LPG tankı, tavan ve boşluklara gizlenmiş 73 cep telefonu, 400 elektronik sigara ve 7 elektronik eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:30
İskenderun otoyol kavşağında durduruldu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda, İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeler tespit etti.

Gizli bölmelerde; 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ve 7 adet çeşitli elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen eşyaların, LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

