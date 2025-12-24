Hatay'da kaçakçılık operasyonu: Otomobilin her yerinden 73 telefon ve 400 e-sigara çıktı
İskenderun otoyol kavşağında durduruldu
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda, İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu.
Araçta yapılan detaylı aramada ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeler tespit etti.
Gizli bölmelerde; 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ve 7 adet çeşitli elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen eşyaların, LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş olduğu belirlendi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.
