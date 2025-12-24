DOLAR
Hatay Defne'de Uyuşturucu Ticaretinden Aranan T.A. Tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.A. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:34
Emniyetin çalışması sonucu yakalanıp hakimlikçe tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada uyuşturucu ticaretinden hapis cezası ile aranan bir kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.A. adlı şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

