Hatay Samandağ'da Jandarma Operasyonu: 515 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samandağ'da jandarma ekiplerinin ev aramasında eşyaların içinde saklanan 515 gram kubar esrar, 20 kök kenevir ve silah ele geçirildi; G.Ç. gözaltında.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:25
Samandağ Koyunoğlu Mahallesi'nde arama yapıldı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samandağ Koyunoğlu Mahallesi'nde ikamet eden G.Ç.'ye ait ev ve eklentilerinde, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince arama yapıldı.

Arama sonucunda; 515 gram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak G.Ç. gözaltına alınırken, konu hakkında adli işlem başlatıldı.

