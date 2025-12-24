Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanını Taşıyan Uçak Düştü — Olay Yeri Görüntüleri

Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanını Taşıyan Uçak Düştü

Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak düştü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Olay Yeri ve Ekiplerin Çalışmaları

Düşen uçağın bulunduğu alanda devam eden operasyonlar güvenlik önlemleri altında sürüyor. Bölgeden gelen görüntülerde, ekiplerin yoğun çalışması ve inceleme faaliyetleri dikkat çekiyor.

Ekiplerin çalışmaları sürerken yetkililerden yapılan resmi bir duyuruya ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Bölgede Görülenler

Olay yerinden edinilen görüntüler, düşmenin gerçekleştiği bölgenin genel hâlini ve müdahale çalışmalarını yansıtıyor. Görüntülerde arama-kurtarma ve inceleme faaliyetlerinin sürdüğü görülüyor.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Ankara’da düşen uçağın bulunduğu alan böyle görüntülendi