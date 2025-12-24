DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanını Taşıyan Uçak Düştü — Olay Yeri Görüntüleri

Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak düştü. Ekiplerin çalışmaları sürüyor, bölgeden gelen görüntüler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:11
Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanını Taşıyan Uçak Düştü — Olay Yeri Görüntüleri

Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanını Taşıyan Uçak Düştü

Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak düştü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Olay Yeri ve Ekiplerin Çalışmaları

Düşen uçağın bulunduğu alanda devam eden operasyonlar güvenlik önlemleri altında sürüyor. Bölgeden gelen görüntülerde, ekiplerin yoğun çalışması ve inceleme faaliyetleri dikkat çekiyor.

Ekiplerin çalışmaları sürerken yetkililerden yapılan resmi bir duyuruya ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Bölgede Görülenler

Olay yerinden edinilen görüntüler, düşmenin gerçekleştiği bölgenin genel hâlini ve müdahale çalışmalarını yansıtıyor. Görüntülerde arama-kurtarma ve inceleme faaliyetlerinin sürdüğü görülüyor.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Ankara’da düşen uçağın bulunduğu alan böyle görüntülendi

Ankara’da düşen uçağın bulunduğu alan böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
3
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
4
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
5
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
6
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor