Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, operasyon devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 05:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 05:47
Operasyon sürüyor, takviye ekipler bölgeye sevk edildi

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda meydana gelen çatışmada 7 polis yaralandı.

Yaralı polisler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan operasyona destek amacıyla Bursa'dan özel harekat ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve operasyonun devam ettiği aktarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

