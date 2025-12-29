Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma: 7 polis yaralandı
Operasyon sürüyor, takviye ekipler bölgeye sevk edildi
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda meydana gelen çatışmada 7 polis yaralandı.
Yaralı polisler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Öte yandan operasyona destek amacıyla Bursa'dan özel harekat ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve operasyonun devam ettiği aktarıldı.
