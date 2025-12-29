DOLAR
Kayseri'de Kıraathanede 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Kayseri Kocasinan'da kıraathanede yaşayan 65 yaşındaki İbrahim K., arkadaşları tarafından kanepede ölü bulundu; otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 05:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 05:29
Kayseri'de Kıraathanede 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Kayseri'de kıraathanede 65 yaşındaki adam ölü bulundu

Kocasinan'da Gevhernesibe Mahallesi'nde meydana geldi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir kıraathanede yaşayan İbrahim K. (65), arkadaşları tarafından kanepede hareketsiz halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'ta yer alan 3 katlı ikametin birinci katındaki kıraathanede gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede İbrahim K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından İbrahim K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

