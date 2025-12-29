Kayseri'de kıraathanede 65 yaşındaki adam ölü bulundu
Kocasinan'da Gevhernesibe Mahallesi'nde meydana geldi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir kıraathanede yaşayan İbrahim K. (65), arkadaşları tarafından kanepede hareketsiz halde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'ta yer alan 3 katlı ikametin birinci katındaki kıraathanede gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede İbrahim K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından İbrahim K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEDE YAŞAYAN 65 YAŞINDAKİ ŞAHIS, ARKADAŞLARI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU.