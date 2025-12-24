DOLAR
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı

Bursa İnegöl'de 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç Cerrah Mahallesi yolunda ağaca çarptı; sürücü Ebru A. (33) ve kızı 4 yaşındaki Zehra A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:01
Kaza detayları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü anne ile çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ebru A. (33) yönetimindeki 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kızı 4 yaşındaki Zehra A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

