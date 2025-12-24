İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
Kaza detayları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu sürücü anne ile çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Ebru A. (33) yönetimindeki 16 ANH 323 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki kızı 4 yaşındaki Zehra A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
