İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı

Bursa İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah kavşağında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:10
Olay Yeri ve Zaman

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah ışıklı kavşağında meydana geldi.

Kaza ve Yaralılar

Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'nden gelip kırmızı ışıkta geçerek kavşağa giren İsmail D. (65) yönetimindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan Kürşat A. (26) idaresindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AAT 546 plakalı araç devrilerek yan yattı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki yolcular Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ve diğer araçtaki yolcu Mücahit G. (32) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

