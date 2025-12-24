İskenderun'da Araç Kiralama Firmalarına Denetim
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 uygulamada 20 firmayı kontrol etti
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İskenderun’da faaliyet gösteren araç kiralama ve rent a car firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında 10 farklı uygulama yapılarak 20 iş yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde bir dizi eksiklik tespit edildi.
Kontrollerde; 1 iş yerinin kira sözleşmesi yapmadığı, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 1 iş yerinin gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu ve 2 iş yerinde araç takip cihazı (GPS) bulunmadığı belirlendi.
Tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı.
İSKENDERUN’DA ARAÇ KİRALAMA FİRMALARINA DENETİM YAPILDI