İskenderun'da Araç Kiralama Firmalarına Denetim

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da 10 uygulamada 20 araç kiralama firmasını denetledi; çeşitli eksiklikler tespit edilerek idari işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:03
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 uygulamada 20 firmayı kontrol etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İskenderun’da faaliyet gösteren araç kiralama ve rent a car firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında 10 farklı uygulama yapılarak 20 iş yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde bir dizi eksiklik tespit edildi.

Kontrollerde; 1 iş yerinin kira sözleşmesi yapmadığı, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığı, 1 iş yerinin gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu ve 2 iş yerinde araç takip cihazı (GPS) bulunmadığı belirlendi.

Tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli idari işlemler yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

