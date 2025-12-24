Isparta Kaymakkapı'da Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Isparta'nın en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'na bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi.

Olayın Detayları

Olay, saat 17.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kart Dolum Merkezi önüne bırakılan çanta kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşlar risk ihtimaline karşı güvenli bölgelere yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Yapılan fiziki incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, çantayı bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

