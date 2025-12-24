DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

İstanbul Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kokain, esrar ve kullanım aparatı ele geçirildi; 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:32
İstanbul Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik etmek" suçlarından hakkında arama, el koyma ve yakalama kararı bulunan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, İstanbul merkezli olup Muğla, Adana ve Antalya'da da uygulandı.

Sonuçlar ve ele geçirilenler

Operasyonda; 22 şüpheliden 1’inin cezaevinde olduğu, 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve 1 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN, ESRAR VE UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN...

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN, ESRAR VE UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN APARATLAR ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN, ESRAR VE UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te Yılbaşı Öncesi Operasyon: 4 bin 520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
2
Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi
3
Lüleburgaz D100 Kırıkköy Kavşağı'nda Kaza — 2 Sürücü Yaralandı
4
Manavgat'ta Silahlı Saldırı: Baba ve Yenge Ağır Yaralandı
5
Burdur’da 35 Araç Trafikten Men Edildi — 4 Sürücünün Ehliyetine Al Konuldu
6
Düzce'de 2025'te 184 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
7
Şanlıurfa’da Kripto Madenciliği Depoya Baskın: 1 Gözaltı, 1,5 Milyon TL'lik Ekipman

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor