İstanbul Merkezli 4 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik etmek" suçlarından hakkında arama, el koyma ve yakalama kararı bulunan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon, İstanbul merkezli olup Muğla, Adana ve Antalya'da da uygulandı.

Sonuçlar ve ele geçirilenler

Operasyonda; 22 şüpheliden 1’inin cezaevinde olduğu, 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve 1 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA KOKAİN, ESRAR VE UYUŞTURUCU İÇMEKTE KULLANILAN APARATLAR ELE GEÇİRİLDİ