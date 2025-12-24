İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı, kokain ve esrar ele geçirildi

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yürütücü kurum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya'da bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon, hakkında arama ve el koyma kararı bulunan toplam 22 şüpheliyi hedef aldı.

Soruşturmada; ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik etmek’ suçlamaları yöneltildi.

Ele geçirilen deliller

Evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında; 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 20 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve 1 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan isimler

Gözaltına alınanlar arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden biri ise Ezgi Fındık olarak belirtildi.

Operasyonda ayrıca şu isimlerin yakalandığı açıklandı: Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt.

Soruşturma ve gözaltı işlemleriyle ilgili adli sürecin sürdüğü, şüpheliler hakkında alınacak ek işlemlerin devam ettiği bildirildi.

