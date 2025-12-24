DOLAR
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Sevk Edildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:32
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Yangının binanın tamamını sardığı belirtilirken, söndürme çalışmaları için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve çevredeki güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden gelen açıklamalar ve gelişmeler takip ediliyor.

KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ'NDE 5 KATLI BİR BİNADA YANGIN ÇIKTI. BİNANIN TAMAMINI SARAN YANGINI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

