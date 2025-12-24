Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Sevk Edildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Yangının binanın tamamını sardığı belirtilirken, söndürme çalışmaları için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve çevredeki güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden gelen açıklamalar ve gelişmeler takip ediliyor.

