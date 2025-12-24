Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapay zekâ ile müstehcen görüntü skandalı: 2 lise öğrencisi tutuklandı

Olayın detayları

Kahramanmaraş'ta, bazı kız öğrencilerin sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları yapay zekâ teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri tespit edilen iki lise öğrencisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda şüphelilerin 6 kız öğrencinin sosyal medya fotoğraflarını yapay zekâ ile değiştirip çeşitli platformlarda paylaştığını belirledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin B.B.Y. (16) ve E.Y. (15) olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen şüphelilerin dijital materyallerinde mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer olayın, yapay zekânın ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdiğini belirterek, aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ile sosyal medya paylaşımları konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

KAHRAMANMARAŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ