Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma son hafta içinde aranan 232 kişiyi yakaladı; aralarında hırsızlık, uyuşturucu ve sahtecilik hükümlüleri var, 23 kişi cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:59
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi

Kahramanmaraş’ta jandarma 232 aranan şahsı yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda 232 aranan şahıs tespit edilip yakalandı. Operasyonlarda yakalanan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yakalananlar ve suçlamalara ilişkin detaylar

Gözaltına alınanlar arasında, H.B.’nin (31) depremi fırsat bilerek hırsızlık yapmaktan 10 yıl hapis cezasına sahip olduğu belirlendi. Ayrıca arananlar arasında; ’Silahla Tehdit’ suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün hapis cezası olan M.L. (62), ’Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. (62), ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.B. (27) ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. (31) de yer aldı.

Operasyonun sonucu

Jandarmada ve adliyede sürdürülen işlemlerin ardından yakalanan aranan şahıslardan 23 kişi cezaevine teslim edildi.

