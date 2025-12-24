Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

Olayın meydana gelişi

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır bilanço oluştu. Görgü tanıklarının iddiasına göre aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki arkadaş metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü olan erkek arkadaşı 23 yaşındaki A.İ. ise ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan Audi marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Diğer araç olan 46 ALG 374 plakalı otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI