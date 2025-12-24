DOLAR
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu, Silah ve Tarihi Eser Operasyonlarında 45 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı; çeşitli uyuşturucular, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 tarihi obje ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:37
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve tarihi eser kaçakçılığına ilişkin çok sayıda delil ele geçirildi.

Operasyon detayları

Göksun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet tarihi obje ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Afşin ve Elbistan ilçelerindeki çalışmalarda ise 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ruhsatsız 3 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Genel bilanço

İl genelinde yürütülen çalışmalarda toplamda 104 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram bonzai, 42 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu suçlardan toplam 45 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

