Karabük’te Çarpışma ve Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

Karabük’te kaza ve tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı

Karabük'te iki ayrı olayın görüntüleri, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir yanda şehir merkezine doğru giden iki otomobilin çarpışma anı, diğer yanda ise motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk dikkat çekti.

Otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaza, Bağ-Essan Sanayi Sitesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ramazan G. (32) idaresindeki 78 BK 899 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sadık A. (43) idaresindeki 78 ABS 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ramazan G. yaralandı ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında

Diğer olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 100. Yıl Mahallesi mevkiinde kaydedildi. Safranbolu yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsü, kasksız ve yüzüstü yatarak araç kullanarak hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Tehlikeli ilerleyiş, arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

