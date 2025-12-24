DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Karabük’te Çarpışma ve Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

Karabük'te iki otomobilin çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk güvenlik kameraları ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:19
Karabük’te Çarpışma ve Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

Karabük’te kaza ve tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı

Karabük'te iki ayrı olayın görüntüleri, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir yanda şehir merkezine doğru giden iki otomobilin çarpışma anı, diğer yanda ise motosiklet sürücüsünün yüzüstü yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk dikkat çekti.

Otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaza, Bağ-Essan Sanayi Sitesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ramazan G. (32) idaresindeki 78 BK 899 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sadık A. (43) idaresindeki 78 ABS 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ramazan G. yaralandı ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasında

Diğer olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 100. Yıl Mahallesi mevkiinde kaydedildi. Safranbolu yönüne ilerleyen motosiklet sürücüsü, kasksız ve yüzüstü yatarak araç kullanarak hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Tehlikeli ilerleyiş, arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KARABÜK’TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

KARABÜK’TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

KARABÜK’TE TRAFİKTE MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK TEHLİKELİ YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜ KAMERAYA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
3
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
4
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
5
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
6
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı
7
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı