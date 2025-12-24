DOLAR
Karaman'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

Karaman'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:07
Kaza ve Müdahale

Kazanın, sabah saat 10.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 01 AGF 481 plakalı Volkswagen ile R.N.Ö. yönetimindeki 70 AK 400 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, her iki sürücü ile Tofaş otomobilde bulunan bir kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

