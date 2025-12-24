DOLAR
Karapınar'da zincirleme kaza: Tır ile 2 otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ereğli Caddesi'nde tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:24
Karapınar'da zincirleme kaza

Ereğli Caddesi'nde tır ile 2 otomobil çarpıştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 42 CML 45 plakalı tır, E.Y. yönetimindeki 42 JA 629 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sol şeride geçerek H.O. idaresindeki 42 AUS 056 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 42 JA 629 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.F. yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

