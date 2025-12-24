DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,68 0,04%
ALTIN
6.192,1 -0,18%
BITCOIN
3.741.697,03 0,69%

Kars’ta Hemzemin Geçitte Yük Treni Kamyona Çarptı: 1 Kişi Öldü

Kars Cumhuriyet köyündeki hemzemin geçitte seyir halindeki yük treninin kamyona çarpması sonucu sürücü A.S. Ç. hayatını kaybetti; ekipler olay yerinde çalıştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:32
Kars’ta Hemzemin Geçitte Yük Treni Kamyona Çarptı: 1 Kişi Öldü

Kars’ta hemzemin geçitte tren-kamyon çarpışması: 1 ölü

Olayın gelişimi

Olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyündeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü A.S. Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle demiryolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı; ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hat yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARS'TA HEMZEMİN GEÇİTTE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KAMYONA YÜK TRENİNİN ÇARPMASI SONUCU 1...

KARS'TA HEMZEMİN GEÇİTTE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KAMYONA YÜK TRENİNİN ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

KARS'TA HEMZEMİN GEÇİTTE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KAMYONA YÜK TRENİNİN ÇARPMASI SONUCU 1...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Tek El Direksiyonla Tehlike: Plaka 34 CZS 219
2
Samsun’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı, 20 litre ve 17 şişe ele geçirildi
3
Diyarbakır'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Motosiklet Çarptı — 2 Yaralı
4
Şanlıurfa’da Bakkalda Şoke Eden Denetim: Çok Sayıda Tarihi Geçmiş Ürüne El Konuldu
5
İnegöl'de hafif ticari araç ağaca çarptı: Sürücü anne ve 4 yaşındaki kızı yaralı
6
Samsun Adliyesi AD-KUR Ekibi AFAD'dan Hafif Seviye Akreditasyon Aldı
7
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı