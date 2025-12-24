Kars’ta Hemzemin Geçitte Yük Treni Kamyona Çarptı: 1 Kişi Öldü

Kars’ta hemzemin geçitte tren-kamyon çarpışması: 1 ölü
Olayın gelişimi
Olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyündeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü A.S. Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Müdahale ve soruşturma
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle demiryolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı; ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hat yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
