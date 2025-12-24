DOLAR
Kastamonu’da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı

Kastamonu İlyasbey mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı; Karayolları ekipleri çalışmaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:07
İlyasbey köyü mevkiinde sahil yolu etkilendi

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışın ardından İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolunda heyelan meydana geldi. Olay, Doğanyurt ilçesi İlyasbey köyü mevkiinde kaydedildi.

Heyelan sonucu İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeden edinilen bilgilere göre akan toprak, yol hattından Karadeniz’e kadar aktı ve ulaşımı engelledi.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalara hızlıca başladı; ekipler yolların güvenli hale getirilmesi ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

