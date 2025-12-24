Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"

Olayın Detayları

Kayseri'de 22 Nisan'da Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Melikgazi 1 Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda, eski komşu oldukları öğrenilen F.A. (55) ile S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. yanındaki tabanca ile F.A.'ya ateş etti. Omuzundan yaralanan F.A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yakalanma ve İlk Müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi; olay yerinden kaçan şüpheli S.S., olay yeri yakınlarındaki bir tuhafiyede alışveriş yaparken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis otosuna bindirilirken şüphelinin ‘ölmedi’ diyerek ağladığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahkemedeki Savunma

Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık S.S., mahkemede ilişki iddialarını ve para desteğini kabul ederek savunmasında, "Parkta karşılaştık. Evlenmek istediği söyledim, reddetti. Silahını çıkartıp, bana verdi. ‘Vuramazsın’ diye tahrik etti. Ben de vurdum" dedi. Emniyetteki ifadelerindeki çelişkiler sorulunca, psikolojik sorunları olduğunu ve çok hap kullandığı için ifadesini hatırlamadığını söyledi.

Mağdurun İfadesi ve Duruşma Süreci

Mahkeme heyeti F.A.'yı dinlemeye başlayınca salon gerildi; S.S. tepkisini sürdürünce salon dışına çıkarıldı ve F.A.'ya hakaret etti. Duruşma salonu dışında ifadesine devam eden F.A., sanığın yalan söylediğini belirterek aralarında ilişki yaşanmadığını aktardı. F.A., sanığı yönetici olduğu binada eşiyle 6 ay otururken tanıdığını, binadan taşındıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra parkta karşılaştıklarını, sanığın eşinden ayrıldığını ve kendisinden 15 bin lira istediğini söyledi.

F.A. anlatımına göre, kendisi yardımcı olamayacağını söyleyip uzaklaşırken 4 el silah sesi duydu ve omzundan vuruldu; daha sonra zanlının kontrolsüz şekilde ateşe devam ettiğini, kolunda yüzde 40 güç kaybı olduğunu belirtti.

Duruşma sırasında F.A.'nın avukatı, S.S.'nin cezaevinden mektup yazarak müvekkilini tehdit ettiğini iddia ederek cezalandırılmasını talep etti. Tanık dinlemelerinin ve eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

