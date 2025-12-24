Kırıkkale’de 'hırsızlık' suçundan aranan hükümlü yakalandı
Jandarma operasyonuyla gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan M.A.G. (44) yakalandı.
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan şüphelinin hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.
İşlemler tamamlandı, cezaevine teslim edildi
Gözaltı işlemlerinin ardından adli prosedür tamamlandı ve hükümlü, işlemlerinin bitimini takiben Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
