Kırıkkale’de 'hırsızlık' Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A.G.'yi teknik ve fiziki takip sonucu yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:52
Jandarma operasyonuyla gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan M.A.G. (44) yakalandı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan şüphelinin hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemler tamamlandı, cezaevine teslim edildi

Gözaltı işlemlerinin ardından adli prosedür tamamlandı ve hükümlü, işlemlerinin bitimini takiben Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

