Kırıkkale'de Yaban Domuzu Kaçışı: Tır Devrildi, Demir Plaka Başka Tıra Çarptı

Kırıkkale D765'te yaban domuzuna çarpmamak isteyen tır şarampole devrildi; dorsedeki rulo demir plakalar yola savrularak diğer tıra çarptı. Yaralanma yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:32
Kırıkkale'de Yaban Domuzu Kaçışı: Tır Devrildi, Demir Plaka Başka Tıra Çarptı

Kırıkkale'de Yaban Hayvanı Nedeniyle Zincirleme Kaza

Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu Yeniyapan mevkiinde meydana gelen kazada, yola çıkan yaban domuzuna çarpmamak için manevra yapan tırın şarampole devrilmesi sonucu dorsedeki rulo demir plakalar yola savrularak başka bir tıra çarptı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, H.U. idaresindeki 67 UF 460 plakalı tır, yola çıkan yaban domuzuna çarpmamak amacıyla manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan rulo şeklindeki demir plakalar yola savrularak M.A. yönetimindeki 63 FC 729 plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve Hasar

Olayı haber alan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

