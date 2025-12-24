Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 10 Tutuklama, El-Bağdadi'nin Akrabası Yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Emniyetin çalışması sonucu örgütsel malzemeler ve para ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında L.A.A.A., A.S.K.A., M.F.Y.A., A.S.F.A., S.A.H.K., S.S.M.H., W.K.A.A., Y.İ.A.A., M.A.M. ve G.A.A.A. yer aldı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin doların üzerinde para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Ayrıca, A.S.K.A.'nın DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öğrenildi.

