DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,62 0,11%
ALTIN
6.159,9 0,34%
BITCOIN
3.731.539,49 0,96%

Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

Kırşehir’de düzenlenen operasyonda 22 litre el yapımı kaçak içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi; E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:59
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde E.A.’ya ait ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, satışa hazır halde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde 22 litre el yapımı kaçak içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAK ALKOL OPERASYONUNDA 34 ŞİŞE VE 6 BİDON KAÇAK ALKOL...

KIRŞEHİR’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAK ALKOL OPERASYONUNDA 34 ŞİŞE VE 6 BİDON KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
2
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı
3
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi
4
Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı
5
8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı
6
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
7
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı