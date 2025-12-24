DOLAR
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma

Kocaeli'de 'hacı baba' bahanesiyle 2 milyon lira dolandırıldığı iddia edilen aile hakim karşısında; baş şüpheli S.S. dini istismar etmediğini, hipnoz edildiğini savundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:10
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma

Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu Mahkemede: 2 Milyon Lira İddiası

Kocaeli'de, kendilerini "hacı baba" adını verdikleri sözde manevi varlık üzerinden vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen aile adliyeye çıkarıldı. İddialara göre, 2020-2023 yılları arasında 2 milyon lira toplandı. Suçlamaları kabul etmeyen baş şüpheli S.S. mahkemede dikkat çekici savunmalar yaptı.

Duruşmada sanık beyanları

Tekerlekli sandalye ile salona getirilen S.S., suçlamaları reddederek, "Ben dini bilmiyorum ki dini istismar edeyim." dedi. S.S. ayrıca, "F.M., çok günahım olduğu için cihat etmem gerektiğini, cinler ile namaz kıldığını söyleyerek beni hipnoz etti." şeklinde iddialarda bulundu ve F.M.'nin duruşmaya çağrılmamasına tepki gösterdi.

Tutuklu sanık K.S., uluslararası çapta iş yaptığını belirterek dolandırıcılığa gereksinimi olmadığını söyledi. Tutuksuz sanık M.S. ise "Olaylarla ilgim yoktur. İnsan arkadaşlarını seçebiliyor ama annesini seçemiyor." ifadelerini kullandı. Dini nikahlı eş B.H. de suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Soruşturma ve iddianame bulguları

İddianamede, şüphelilerin mağdurlarla Gölcük'teki adreslerinde "dini sohbet" adı altında bir araya geldiği, K.S.'nin kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "hacı baba" adlı manevi varlığın musibetlerden koruduğu ve bunun için bağış gerektiği yönünde beyanlarda bulundukları yer aldı.

Soruşturmada, bağışların sadaka, infak ve zekat adı altında toplandığı, bazı bağışların mağdurların isimleriyle açılan hesaplarda ve kızı M.S.'nin hesabına aktarıldığı, kurulan WhatsApp grupları aracılığıyla teşvik yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemede "hacı baba" isimli WhatsApp kaydının telefon numarasının S.S.'ye ait olduğu tespit edildi.

Müştekilerden F.M. iddianamede yer alan ifadesinde, 2019 Aralık'ta tanıştığını, 2020 Şubat'ta S.S.'nin evinde yaşamaya başladığını ve süreçte sadaka, infak, zekat ve yardım adı altında para ve altın toplandığını, bazı altınların S.S.'ye teslim edildiğini anlattı. F.M. ayrıca, bu paraların "manevi hocanın cini tarafından alındığı" söylenerek mağdurların yönlendirildiğini ileri sürdü.

Tutuklama ve yargılama süreci

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı; M.S. adli kontrolle serbest bırakılırken, S.S., K.S. ve B.H. tutuklandı. Mağdurlar, M.S.'nin de tutuklanması gerektiğini, banka hesaplarının onun adına kayıtlı olduğunu belirtti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına ve M.S.'nin adli kontrolünün sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Dosyada yer alan iddialar ve tanık beyanları yargı sürecinde incelenmeye devam ediyor.

