Konya'da Minibüs Şoförü Araçlar Arasında Makas Atıp Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Konya'da Minibüs Şoförünün Tehlikeli Sürüşü Kamerada

Konya Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde seyreden bir minibüs şoförünün, aşırı hız yaparak defalarca araçların arasından makas atması yürekleri ağza getirdi. Olayda, sürücünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, minibüs uzun süre frene basmadan yüksek hızda ilerledi. Sürücünün trafikteki araçların arasından tehlikeli şekilde geçiş yapması çevredeki sürücülerin ve yol kullanıcılarının güvenliğini riske soktu.

Görüntülerde Neler Var?

Olay anı bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün cadde üzerinde gaz kesmeden ilerlediği ve şehir içi trafikte makas attığı açıkça görülüyor. Araç, tehlikeli manevralara devam ederken bir süre sonra kameradan kayboluyor.

Görüntüler sosyal medya ve güvenlik kayıtları üzerinden durumu belgeleyerek, tehlikeli sürüşün boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya soruşturma bilgisi haberde yer almamaktadır.

Araçlar arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüs şoförü kamerada