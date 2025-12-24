DOLAR
Konya'da Minibüs Sürücüsü Makas Atarak Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Karatay Adana Çevre Yolu Caddesi'nde aşırı hızla makas atan ve uzun süre frene basmayan minibüs sürücüsünün tehlikeli sürüşü amatör kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:07
Karatay Adana Çevre Yolu'nda tehlikeli manevralar kamerada

Konya'nın Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde gerçekleşen olayda, bir minibüs sürücüsünün yaptığı tehlikeli manevralar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre minibüs aşırı hızla ilerlerken araçların arasında makas atarak seyretmesi dikkat çekti. Sürücünün yolculuk boyunca uzun süre frene dahi basmaması çevredeki diğer araçların güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Olayın tamamı, yolculuk boyunca sürücünün araçların arasından geçişleri ve kontrolsüz ilerleyişiyle birlikte saniye saniye amatör kamera görüntülerine yansıdı.

KONYA’DA AŞIRI HIZ YAPARAK DEFALARCA ARAÇLAR ARASINDAN MAKAS ATAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

