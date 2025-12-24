DOLAR
Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi — Dinek Kavşağında Kazalar

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah oluşan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü; Dinek Mahalle kavşağında maddi hasarlı kazalar yaşandı, polis ve çekici ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:59
Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesi yer yer düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.

Sis nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahalle kavşağında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kazaların ardından polis ve çekici ekipleri sevk edilirken, hasar gören araçlar yoldan kaldırıldı.

Yetkililer, sisin etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sisli havanın gün içerisinde etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

