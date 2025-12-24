Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi — Dinek Kavşağında Kazalar

Kulu'da Yoğun Sis Trafiği Etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesi yer yer düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden oldu.

Sis nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahalle kavşağında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kazaların ardından polis ve çekici ekipleri sevk edilirken, hasar gören araçlar yoldan kaldırıldı.

Yetkililer, sisin etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, sisli havanın gün içerisinde etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÜNLÜK YAŞAMI VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ. SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN İLÇE GENELİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER DÜŞMESİ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.