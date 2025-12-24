Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Jetinin Düştüğü Alanda Güvenlik Artırıldı
Olay Yerinde Önlemler Sıkılaştırıldı
Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin düştüğü alanda güvenlik önlemleri artırıldı.
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölgedeki denetimleri ve erişim kontrollerini yoğunlaştırdı. Bölgeye giriş çıkışların sınırlandırıldığı ve alınan tedbirlerin sürdüğü bildiriliyor.
Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, olay yerindeki güvenlik uygulamaları ve gelişmeler takip ediliyor.
