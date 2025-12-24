DOLAR
Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Jetinin Düştüğü Alanda Güvenlik Artırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın içinde bulunduğu jetin düştüğü alanda güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:10
Olay Yerinde Önlemler Sıkılaştırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin düştüğü alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölgedeki denetimleri ve erişim kontrollerini yoğunlaştırdı. Bölgeye giriş çıkışların sınırlandırıldığı ve alınan tedbirlerin sürdüğü bildiriliyor.

Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, olay yerindeki güvenlik uygulamaları ve gelişmeler takip ediliyor.

