DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Uçağı Haymana'da Düştü — Enkazta Güvenlik Arttırıldı

Ankara'dan Trablus'a giden jet, Haymana Kesikkavak'ta düştü. Orgeneral Muhammed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği belirlenirken, enkaz bölgesinde arama-kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:49
Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Uçağı Haymana'da Düştü — Enkazta Güvenlik Arttırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Uçağı Haymana'da Düştü

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Uçağın, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandığı ve Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğünün belirlendiği bildirildi. Trablus’tan Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Arama-Kurtarma ve Güvenlik Çalışmaları

Enkazın bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı; ekiplerin 30 metre aralıklarla güvenlik hattı oluşturduğu kaydedildi. AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

HAVANIN AYDINLANMASI İLE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL MUHAMMED AL-HADDAD’IN İÇİNDE...

HAVANIN AYDINLANMASI İLE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL MUHAMMED AL-HADDAD’IN İÇİNDE BULUNDUĞU JETİN ENKAZININ BULUNDUĞU ALANDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI.

HAVANIN AYDINLANMASI İLE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL MUHAMMED AL-HADDAD’IN İÇİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te Yılbaşı Öncesi Operasyon: 4 bin 520 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
2
Bilecik'te Jandarma, Şüpheli Araçta 20 Gram Sentetik Kannabinoid ve 20 Gram Sıvı Amfetamin Ele Geçirdi
3
Lüleburgaz D100 Kırıkköy Kavşağı'nda Kaza — 2 Sürücü Yaralandı
4
Manavgat'ta Silahlı Saldırı: Baba ve Yenge Ağır Yaralandı
5
Burdur’da 35 Araç Trafikten Men Edildi — 4 Sürücünün Ehliyetine Al Konuldu
6
Düzce'de 2025'te 184 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
7
Şanlıurfa’da Kripto Madenciliği Depoya Baskın: 1 Gözaltı, 1,5 Milyon TL'lik Ekipman

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor