Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Uçağı Haymana'da Düştü — Enkazta Güvenlik Arttırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ın Uçağı Haymana'da Düştü

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın içinde bulunduğu jetin enkazının bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay Yeri ve İlk Bilgiler

Uçağın, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalandığı ve Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğünün belirlendiği bildirildi. Trablus’tan Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Arama-Kurtarma ve Güvenlik Çalışmaları

Enkazın bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı; ekiplerin 30 metre aralıklarla güvenlik hattı oluşturduğu kaydedildi. AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

