Libya Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Haymana'da Düştü — Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Libya Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Haymana'da Düştü

Enkaz çevresinde güvenlik ve arama-kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı

Havanın aydınlanmasıyla, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın içinde bulunduğu jetin enkazının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğü belirlendi.

Düşen uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraber Trablus’tan Ankara’ya resmi ziyaret için geldiği ve kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanması ile beraber jandarma ekipleri bölgede 30 metre aralıklarla güvenlik önlemi aldı. AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

