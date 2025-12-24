DOLAR
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — İncelemeler Sürüyor

Ankara Haymana'da düşen uçakta hayatını kaybeden Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri Ankara Adli Tıp'a getirildi; incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:15
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan özel jet, dün akşam Ankara'dan Trablus'a hareket ettikten kısa süre sonra Haymana, Kesikkavak Köyü yakınlarında düştü. Olayda, uçakta bulunan yetkililer ve mürettebat yaşamını yitirdi.

Kayıplar ve Adli Tıp İşlemleri

Kazada ölenler arasında Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi, fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub ile üç personel bulunuyor. Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, inceleme ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaza Yeri İncelemeleri ve Tören Planı

Yetkililer, kaza yerindeki teknik incelemelerin ve adli süreçlerin sürdüğünü bildiriyor. Yapılacak otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından, hayatını kaybedenlerin naaşları yarın resmi törenle Libya’ya gönderilecek.

Libya heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalar devam ediyor

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

