Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — İncelemeler Sürüyor

Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçak Ankara Haymana'da Düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan özel jet, dün akşam Ankara'dan Trablus'a hareket ettikten kısa süre sonra Haymana, Kesikkavak Köyü yakınlarında düştü. Olayda, uçakta bulunan yetkililer ve mürettebat yaşamını yitirdi.

Kayıplar ve Adli Tıp İşlemleri

Kazada ölenler arasında Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteyvi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi, fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub ile üç personel bulunuyor. Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatın cenazeleri, inceleme ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaza Yeri İncelemeleri ve Tören Planı

Yetkililer, kaza yerindeki teknik incelemelerin ve adli süreçlerin sürdüğünü bildiriyor. Yapılacak otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından, hayatını kaybedenlerin naaşları yarın resmi törenle Libya’ya gönderilecek.

Libya heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgedeki çalışmalar devam ediyor