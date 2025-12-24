Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Mühimmat
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 86 adet fişek ele geçirildi.
Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
