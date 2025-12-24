DOLAR
Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Mühimmat

Malatya'da Kaçakçılık Şube ekiplerinin Battalgazi'de düzenlediği operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek ve 86 fişek ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 23:11
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 86 adet fişek ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

