Manavgat'ta Baba-Oğul Çatışması: Baba Ali Yıldız Hayatını Kaybetti, Oğul Tutuklandı

Manavgat'ta tartıştığı babası ve yengesini vuran Hasan Ali Yıldız tutuklandı; ağır yaralanan baba Ali Yıldız hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:12
Olayın Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı binada oturan Hasan Ali Yıldız (46) ile babası Ali Yıldız (75) arasında ailevi sebeplerle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hasan Ali Yıldız, babası Ali Yıldız ile yengesi Gürcistan uyruklu Nora D. (62)'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri olaya müdahale etmek istediyse de, elinde silah bulunan zanlı komşuları eve almadı. Olay yerine intikal eden 112 sağlık ekipleri de bir süre içeri alınamadı.

Jandarma Müdahalesi, Teslim ve Tutuklama

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri müdahale ederek, yaralı durumda bulunan Ali Yıldız ile Nora D.'yi evden çıkardı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Silahla kendi evine geçen ve kapısını kilitleyen zanlı, yaklaşık 3 saat sonra olay yerine gelen yakınlarının ve ekiplerin çağrısı üzerine jandarmaya teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hasan Ali Yıldız nöbetçi mahkemece tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.

Son Durum

Olayda ağır yaralanan Ali Yıldız, tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Zanlı Hasan Ali Yıldız'ın jandarmada ve mahkemede ifade vermediği, sürekli ağladığı bildirildi.

