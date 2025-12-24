Manisa'da Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık: Vali Özkan'ın Stratejisi

Toplantı ve Amaç

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, insanı odağa alan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırıldığı ve bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca erişebildiği bir toplum hedefi doğrultusunda yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Önleyici Çalışmalar ve 2025-2026 Planları

Koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik faaliyetler toplantının ana gündemini oluşturdu. Bağımlılıkla mücadele alanında 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı; 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler, hedefler ve öncelikler değerlendirildi.

Sosyal risk haritaları üzerinden yerel düzeyde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Vali Özkan'ın Vurguları

Vali Vahdettin Özkan, bağımlılığın yalnızca bir güvenlik veya sağlık meselesi olmadığını, aynı zamanda geleceği ilgilendiren toplumsal bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bağımlılıkla mücadelede en etkili yol; önleyici çalışmalar, bilinçlendirme faaliyetleri ve kurumlar arası güçlü iş birliğidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak öncelikli görevimizdir."

Özkan, ailelerin, eğitim kurumlarının ve tüm kamu kuruluşlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Rehabilitasyon ve Aile Desteği

Bağımlılıkta rehabilitasyonun önemine dikkat çeken Vali Özkan, madde kullanımıyla ilişkili kişiler ve aileleri ile sosyal alanda çalışmalar yapılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Tedavi sürecinde sağlık birimleri ve diğer birimlerimiz ile birlikte ailelerin sosyal-psikolojik olarak toparlanması anlamında çalışma yapmalıyız. Hem sosyal yardım hem de sağlık birimleriyle irtibatının sağlanması anlamında hepimize düşen görevler var. Bu ailelerimiz belirlenip, analizlerinin yapılarak aileleri sosyal anlamda yalnız bırakmamak için bir müdahale mekanizması kurmalıyız"

Sonuç

Toplantı, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.

